В Уфе прошла премьера спектакля по пьесе Островского «Лес»

Трагикомедия, не теряющая актуальности. В Русдраме прошла премьера спектакля «Лес». Знаменитую пьесу Островского поставил режиссёр Николай Дручек. Постановку приурочили к 200-летию драматурга. К слову, эту комедию Александр Островский считал своим лучшим произведением, а по признанию многих критиков «Лес» является и самым сложным творением драматурга.

Казалось бы, уже всё готово, но на финишной прямой появляются новые мотивы, расставляются новые акценты. Последние минуты перед премьерой артисты проводят на сцене. Заключительная репетиция.

И хоть жанр спектакля определён как комедия, в ней много драматизма и трагифарса, в которых тонко завуалирована вся наша жизнь. Говорят об этом и декорации. На переднем плане лежит надгробная плита, возвышаются полуразвалившиеся колонны, подальше видны могильные кресты. Да и в целом на сцене преобладают мрачные тона. Но тем ярче на этом фоне выделяется жажда героев к жизни.

В «Лесу», который живописал Островский и на уфимской сцене воплотил режиссёр Николай Дручек, нет никаких особых ужасов, это обыкновенная обывательская жизнь, основанная на простейших животных инстинктах. Сам драматург оценивал комедию как своё лучшее произведение. Что, впрочем, подтверждает и переполненный зал. Билеты на постановку уфимцы раскупили задолго до премьерных показов.

В скитаниях по России встречаются трагик Несчастливцев и комик Счастливцев. Волею случая они оказываются недалеко от имения Гурмыжской, тетки Несчастливцева. А дальше сюжет обернулся, казалось бы, хаосом. Немолодая дама собиралась замуж за юнца, скупой сосед старался выкупить за бесценок лес хозяйки, а племянница-бесприданница, не надеясь на счастливое замужество, намеревалась утопиться. А кто-то готов был жениться, чтобы обеспечить свое будущее.

К слову, события и герои, о которых рассказывал в своих произведениях драматург в 1870 году, не теряют актуальности и сейчас. Как и неискоренимые человеческие пороки, которые высмеивали и обличали великие классики литературы.