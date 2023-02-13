В Башкирии прогнозируются 20-градусные морозы

Стало известно, какая погода ждёт жителей Башкирии в начале очередной рабочей недели. Первые три дня, по прогнозам синоптиков, будут облачными и снежными.
Температура воздуха же к среде опустится до -23 градусов. По данным региональных метеорологов, ожидается, что ветер с запада сменится на южный.
Завтра, 14 февраля, также ожидаются небольшие осадки. Ветер юго-западный, южный умеренный. Ночью столбики термометров опустятся до -7, -12 градусов, при прояснениях до -15, -20 градусов, днем -3, -8.
В среду, 15 февраля, вновь пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, южный умеренный. Ночью похолодает до -9, -14 градусов, при прояснениях до -18, -23 градусов, днем -5, -10.