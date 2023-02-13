В Башкирии прогнозируются 20-градусные морозы

Стало известно, какая погода ждёт жителей Башкирии в начале очередной рабочей недели. Первые три дня, по прогнозам синоптиков, будут облачными и снежными.

Температура воздуха же к среде опустится до -23 градусов. По данным региональных метеорологов, ожидается, что ветер с запада сменится на южный.