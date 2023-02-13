Программист из Уфы создал башкироязычный аналог умной колонки «Алиса»

«Алиса» по-башкирски. Уфимский программист Айгиз Кунафин создал аналог умной колонки, разговаривающей по-башкирски. Изначально «Һомай» – а именно так будут звать башкироязычную колонку – задумывалась как программа-помощник для учителей, работающих на удаленке. И если «Алиса» используется больше как средство развлечения, то башкироязычная колонка рассчитана на использование в работе.

Бот умеет отвечать на вопросы из всех областей науки и жизни. Сейчас внутренняя начинка умного ассистента проходит бета-тестирование. Следующим этапом станет разработка самой колонки. Ведь нужно научить устройство обращаться к умному ассистенту, находить нужный материал и выдавать его.

Работы требуют финансовых ресурсов, поэтому Айгиз Кунафин хочет получить грант главы республики, чтобы реализовать свой проект. Если не получится, будет искать инвесторов.

«Һомай» построена на базе новых технологий, тогда как «Алиса» и другие – на базе ботов предыдущего поколения. Ответы «Һомай» намного прикольнее и интереснее для людей, общение будет приятнее.

Айгиз Кунафин, создатель «Һомай»
Уфимская волна
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