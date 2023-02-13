Программист из Уфы создал башкироязычный аналог умной колонки «Алиса»

«Алиса» по-башкирски. Уфимский программист Айгиз Кунафин создал аналог умной колонки, разговаривающей по-башкирски. Изначально «Һомай» – а именно так будут звать башкироязычную колонку – задумывалась как программа-помощник для учителей, работающих на удаленке. И если «Алиса» используется больше как средство развлечения, то башкироязычная колонка рассчитана на использование в работе.

Бот умеет отвечать на вопросы из всех областей науки и жизни. Сейчас внутренняя начинка умного ассистента проходит бета-тестирование. Следующим этапом станет разработка самой колонки. Ведь нужно научить устройство обращаться к умному ассистенту, находить нужный материал и выдавать его.

Работы требуют финансовых ресурсов, поэтому Айгиз Кунафин хочет получить грант главы республики, чтобы реализовать свой проект. Если не получится, будет искать инвесторов.