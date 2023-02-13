В Госкомитете по ЧС Башкирии рассказали о работе спасателей в Турции

Сегодня, 13 февраля, на оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУР руководитель Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров рассказал о работе волонтёров-спасателей в Турции.
Добровольцы помогают стране справиться с последствиями сильнейшего землетрясения, которое, по последним данным, уже унесло жизни более 20 тысяч человек.
Волонтёрам из Башкирии удалось извлечь тела 17 погибших, а также спасти пятерых человек. Среди спасённых 14-летний мальчик и его родители. 41-летнюю женщину и 18-летнего парня обнаружила собака-спасатель Торин.
Глава Башкирии передал добровольцам-спасателям слова благодарности.