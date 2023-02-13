В Госкомитете по ЧС Башкирии рассказали о работе спасателей в Турции

Я так и говорил, хотя бы одного человека они спасли, значит не зря, что туда они поехали. Они спасли пять человек. Спасибо нашему представителю в Турции, хорошо отработал. Мне кажется, задачи, стоящие перед нашими волонтерами-спасателями, на этой неделе объективно уже должны исчезать. Там будет работать уже техника. Наверное, на этой неделе их надо возвращать. Они свою задачу выполнили. Посоветуйтесь с турецкой стороной.

Радий Хабиров, Глава Башкирии