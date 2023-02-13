В Госкомитете по ЧС Башкирии рассказали о работе спасателей в Турции

Сегодня, 13 февраля, на оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУР руководитель Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров рассказал о работе волонтёров-спасателей в Турции.

Фото №1 - В Госкомитете по ЧС Башкирии рассказали о работе спасателей в Турции

Добровольцы помогают стране справиться с последствиями сильнейшего землетрясения, которое, по последним данным, уже унесло жизни более 20 тысяч человек.

Волонтёрам из Башкирии удалось извлечь тела 17 погибших, а также спасти пятерых человек. Среди спасённых 14-летний мальчик и его родители. 41-летнюю женщину и 18-летнего парня обнаружила собака-спасатель Торин.

Глава Башкирии передал добровольцам-спасателям слова благодарности.

Я так и говорил, хотя бы одного человека они спасли, значит не зря, что туда они поехали. Они спасли пять человек. Спасибо нашему представителю в Турции, хорошо отработал. Мне кажется, задачи, стоящие перед нашими волонтерами-спасателями, на этой неделе объективно уже должны исчезать. Там будет работать уже техника. Наверное, на этой неделе их надо возвращать. Они свою задачу выполнили. Посоветуйтесь с турецкой стороной.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
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