Некоторые фильмы студии Disney исчезнут из «Кинопоиска» уже в феврале

Некоторые фильмы студии Disney уберут из каталога «Кинопоиска» уже в конце февраля текущего года. Пока что речь идет от таких фильмах, как «Звездные войны» и «Один дома».

Вскоре на платформе «Кинопоиск» нельзя будет посмотреть фильмы вселенной Marvel, среди которых «Железный человек», «Тор», «Мстители», а также «Люди Х». Также исключат несколько проектов студии Fox, например, картину «Крепкий орешек» и «Ночь в музее».