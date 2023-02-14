Жители Башкирии собрали книги для детей-сирот из ЛНР и ДНР

Благотворительный проект проводит издательство «Китап» в рамках общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Она завершается 14 февраля.
Любой желающий может приобрести сборники стихотворений и рассказов, сказки, обучающие материалы со скидкой и передать в пункты приёма в магазинах. Оттуда их отправят в детские дома городов Учалы, Кумертау и в Кугарчинского района, где сейчас находятся сироты из ЛНР и ДНР.
Также в рамках акции издательство подарит книги и стеллажи библиотеке Башкирского республиканского детского дома №1 имени Худайбердина.