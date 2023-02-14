Жители Башкирии собрали книги для детей-сирот из ЛНР и ДНР

Любой желающий может приобрести сборники стихотворений и рассказов, сказки, обучающие материалы со скидкой и передать в пункты приёма в магазинах. Оттуда их отправят в детские дома городов Учалы, Кумертау и в Кугарчинского района, где сейчас находятся сироты из ЛНР и ДНР.