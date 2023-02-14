Стало известно, сколько пар в Башкирии зарегистрируют брак в День влюбленных

14 февраля отмечается День влюбленных. Традиционно в ЗАГСах в этот день ажиотаж. ИА «Башинформ» со ссылкой на Госкомитет по делам юстиции сообщает, сколько пар решили зарегистрировать брак в праздничный день.
В этом году заявление о регистрации брака на 14 февраля подала 91 пара влюбленных. Самое большое количество парочек зафиксировали в Уфе (28).
По республике наибольшее количество заявлений от влюбленных пар поступило в отделы ЗАГС города Стерлитамака — 9 заявлений, города Учалы и Стерлитамакского района — по 6 заявлений, в отделе ЗАГС города Октябрьского зарегистрируются 5 пар молодоженов.