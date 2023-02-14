В Башкирии изменится движение пригородных поездов во время праздников

Министерство транспорта Башкирии сообщает об изменении расписания движения пригородных поездов во время праздничных дней в феврале.
22 февраля 2023 года поезда будут курсировать по графику пятницы;
23, 24, 25 февраля 2023 года – по расписанию субботы.
Кроме того, с 23 по 26 февраля 2023 года назначаются дополнительные поезда:
№ 7481/7482 Уфа (отпр. 07:08) – Новоабзаково (приб. 13:13);
№ 7483/7484 Новоабзаково (отпр. 16:41) – Шакша (приб. 22:46).
Выводятся из графика движения поезда:
№ 7475/7476 Приуралье (отпр. 06:06) – Уфа (приб. 07:50).
№ 7408 Раевка (отпр.06:06) – Уфа (приб. 08:19);
№ 6410 Уфа (отпр. 17:53) – Урман (приб. 19:21);
№ 7417 Уфа (отпр. 21:12) – Раевка (приб. 23:29).