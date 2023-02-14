В Башкирии следят за ситуацией с распространением мышиной лихорадки

Эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в регионе расценивается как «крайне неблагополучное». За 2022 год в республике зафиксировано 2993 случаев заболевания «мышкой». Показатель в 2,5 раза выше средних значений за последние 10 лет. Доля заболевших среди городских жителей составляет 66,4%, среди сельского населения — 34,6%.