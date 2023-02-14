Духовные наставники башкирских батальонов в зоне СВО: «Спасает молитва»

В зоне проведения СВО духовные наставники башкирских батальонов Хамза-хазрат и отец Виктор – единственные священнослужители, которые работают вместе. Во время каждой встречи с военнослужащими они вдвоем помогают бойцам преодолевать трудности, общаются и дают советы.
Тысячи километров по Донбассу, каждый из которых мог стать последним, бок о бок проехали духовные наставники башкирских батальонов Хамза-хазрат и отец Виктор. Неоднократно попадали под обстрелы, но о прекращении своей миссии в зоне проведения специальной военной операции никто из них ни разу не подумал. Посещая уже освобождённые населенные пункты узнавали о зверствах неонацистов от местных жителей.
Это один из многих украинских городов, в котором когда-то компактно проживали несколько тысяч человек. Сейчас населенный пункт полностью уничтожен. Абсолютно все дома здесь разрушены, не осталось ни одной целой квартиры. Многие мирные жители в результате артобстрелов ВСУ и неонацистов погибли. Кто-то из них похоронен во дворах, кого-то успевали довезти до кладбища, которое сейчас, кстати, тоже разбомблено. Как говорят наши священнослужители, когда они увидели погосты в таком состоянии, были буквально шокированы. Сейчас этот город пустой, мирных жителей уже не осталось. Он больше напоминает город-призрак.
Ежедневный маршрут духовных наставников составляет сотни километров по всему Донбассу. Херсонская, Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики – везде, где служат бойцы из Башкортостана, звучат намазы и православные молитвы, святой водой окропляется бронированная и другая военная техника. Бойцы признаются: вера помогает им преодолевать трудности. Всевышний оберегает и самих священнослужителей.
И таких историй у священнослужителей много, но бойцам они стараются рассказывать о другом. Поддерживают боевой дух, дают советы, а большую часть времени просто проводят за разговорами, как с боевыми товарищами. Зачастую во время встречи Хамза-хазрат поет солдатам башкирские и татарские песни под гармонь, отец Виктор под гитару исполняет песни собственного сочинения. За месяцы, проведенные в зоне СВО, духовные наставники стали лучшими друзьями.
Зачастую к священнослужителям обращаются за помощью и советом и местные жители. И никто ни разу не получал отказа. Для доброго дела время всегда найдется, говорят духовные наставники башкирских батальонов.