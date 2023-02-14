Духовные наставники башкирских батальонов в зоне СВО: «Спасает молитва»

В зоне проведения СВО духовные наставники башкирских батальонов Хамза-хазрат и отец Виктор – единственные священнослужители, которые работают вместе. Во время каждой встречи с военнослужащими они вдвоем помогают бойцам преодолевать трудности, общаются и дают советы.

Тысячи километров по Донбассу, каждый из которых мог стать последним, бок о бок проехали духовные наставники башкирских батальонов Хамза-хазрат и отец Виктор. Неоднократно попадали под обстрелы, но о прекращении своей миссии в зоне проведения специальной военной операции никто из них ни разу не подумал. Посещая уже освобождённые населенные пункты узнавали о зверствах неонацистов от местных жителей.

Люди тут уже не живут. Некоторые приезжали, забирали свои кое-какие вещи. Вот посмотрите, лестничная площадка. Ее полностью смели. Мы туда поднимались до верхних этажей, ну там ничего нет. Нормальных комнат мало осталось. Отец Виктор, духовный наставник башкирских батальонов

Уезжая отсюда, они нам рассказывали, что, когда выезжали отсюда ВСУ, которые тут стояли, они прямо из танков и другой бронетехники просто били по домам. Мы спросили: свои по своим, что ли, били? Они говорят: да, свои по своим. Хамза-хазрат, духовный наставник башкирских батальонов

Это один из многих украинских городов, в котором когда-то компактно проживали несколько тысяч человек. Сейчас населенный пункт полностью уничтожен. Абсолютно все дома здесь разрушены, не осталось ни одной целой квартиры. Многие мирные жители в результате артобстрелов ВСУ и неонацистов погибли. Кто-то из них похоронен во дворах, кого-то успевали довезти до кладбища, которое сейчас, кстати, тоже разбомблено. Как говорят наши священнослужители, когда они увидели погосты в таком состоянии, были буквально шокированы. Сейчас этот город пустой, мирных жителей уже не осталось. Он больше напоминает город-призрак.

Ежедневный маршрут духовных наставников составляет сотни километров по всему Донбассу. Херсонская, Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики – везде, где служат бойцы из Башкортостана, звучат намазы и православные молитвы, святой водой окропляется бронированная и другая военная техника. Бойцы признаются: вера помогает им преодолевать трудности. Всевышний оберегает и самих священнослужителей.

В Херсонской области, скажем так, «весело» переходили Каховскую ГЭС. Рассказывать подробно не буду, но нам тогда повезло. А потом, когда мы дожидались встречи с одним человеком, день был тоже «веселый», Господь нас тогда спас. Уводил раз пять-шесть. Там действительно были прилеты. И «Лепестки» были. Отец Виктор, духовный наставник башкирских батальонов

Спасет молитва. В обеденное время отец Виктор помолился. И по мусульманскому тоже наступило время намаза. А тепло было, хоть и октябрь. Солнце грело. Я разделся, постелил коврик, тоже прочитал намаз. И только почитал, надел одну берцу, как тут же начались прилеты. Я закинул ботинок второй в салон, и на машине успели оттуда уехать. А когда вернулись, этот двор уже был усыпан «Лепестками». Хамза-хазрат, духовный наставник башкирских батальонов

И таких историй у священнослужителей много, но бойцам они стараются рассказывать о другом. Поддерживают боевой дух, дают советы, а большую часть времени просто проводят за разговорами, как с боевыми товарищами. Зачастую во время встречи Хамза-хазрат поет солдатам башкирские и татарские песни под гармонь, отец Виктор под гитару исполняет песни собственного сочинения. За месяцы, проведенные в зоне СВО, духовные наставники стали лучшими друзьями.

Слава Богу, уживаемся. Нам делить нечего. У нас вообще в этом плане нет никаких разногласий. Вопросы веры – это свободный выбор человека. Я отношусь с уважением к выбору хазрата, он относится с уважением к моему выбору. Мы, наоборот, друг друга поддерживаем в этом отношении. Мы тут не спорим, чья религия лучше или хуже. Все религии хорошие. Мы поддерживаем своих солдат тут: батюшка – христиан, я – мусульман. Хамза-хазрат и отец Виктор, духовные наставники башкирских батальонов