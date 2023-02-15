В Уфе 17 февраля временно перекроют парковку около Конгресс-холла «Торатау»

В башкирской столице временно перекроют парковку около Конгресс-холла "Торатау". В администрации города предупредили, что парковка будет закрыта с 05:00 17 февраля до 10:00 18 февраля.
В администрации города пояснили, что закрытие связано с подготовкой и проведением второй форума садоводов "SMARTсадовод". Форум пройдет в Конгресс-холле.
В мероприятии примут участие глава Башкирии Радий Хабиров и вице-премьер правительства России, председатель Правительственной комиссии по вопросам развития садоводства и огородничества Виктория Абрамченко.