Предприниматель из Уфы передал в зону проведения СВО грузовой автомобиль ЗИЛ

Из всего имеющегося оборудования нам, для оказания услуг населению по передаче электроэнергии, мало что нужно. Мы не стали его демонтировать, а решили, что ЗИЛ нашим солдатам будет нужнее на передовой. Пусть машина принесет пользу, и все ребята вернутся домой живыми и здоровыми. Это своеобразный подарок от Орджоникидзевского района к 23 февраля.

Разиф Фатхлисламов, предприниматель