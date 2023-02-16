Предприниматель из Уфы передал в зону проведения СВО грузовой автомобиль ЗИЛ

Уфимский предприниматель Разиф Фатхлисламов передал грузовой автомобиль марки ЗИЛ в зону проведения СВО. Машина была приобретена для аварийной службы своего предприятия, оказывающего услуги по передаче электроэнергии.
С его слов, когда он заглянул в салон грузовика, его поразило обилие приборов связи и спецоборудования. Решение о передаче транспортного средства в распоряжение башкирских батальонов, несущих службу в зоне проведения СВО, было принято сразу.
Машина отправлена в составе очередного гуманитарного конвоя, который отбыл на место дислокации мобилизованных из республики в зону проведения СВО.
Фото: Администрация Уфы.