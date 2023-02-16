Предприниматель из Уфы передал в зону проведения СВО грузовой автомобиль ЗИЛ

Уфимский предприниматель Разиф Фатхлисламов передал грузовой автомобиль марки ЗИЛ в зону проведения СВО. Машина была приобретена для аварийной службы своего предприятия, оказывающего услуги по передаче электроэнергии.

Фото №1 - Предприниматель из Уфы передал в зону проведения СВО грузовой автомобиль ЗИЛ

С его слов, когда он заглянул в салон грузовика, его поразило обилие приборов связи и спецоборудования. Решение о передаче транспортного средства в распоряжение башкирских батальонов, несущих службу в зоне проведения СВО, было принято сразу.

Из всего имеющегося оборудования нам, для оказания услуг населению по передаче электроэнергии, мало что нужно. Мы не стали его демонтировать, а решили, что ЗИЛ нашим солдатам будет нужнее на передовой. Пусть машина принесет пользу, и все ребята вернутся домой живыми и здоровыми. Это своеобразный подарок от Орджоникидзевского района к 23 февраля.

Разиф Фатхлисламов, предприниматель

Машина отправлена в составе очередного гуманитарного конвоя, который отбыл на место дислокации мобилизованных из республики в зону проведения СВО.

Фото: Администрация Уфы.

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