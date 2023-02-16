Студия Артемия Лебедева создаст дизайн для Уфы

Студия Артемия Лебедева создаст дизайн киосков и павильонов для Уфы. Эта информация появилась на сайте студии.

Фото №1 - Студия Артемия Лебедева создаст дизайн для Уфы

В основе стилеобразующих элементов будут детали башкирской культуры. Также будет возможность установить вывески на двух языках, а специальный разделитель сохранит их читаемость.

Всего будет пять объектов: киоск, обычный и ярмарочный павильоны, автомастерская и терраса. Для каждого — отдельные правила размещения, инклюзивности, освещения и оформления. В оформлении используется также юбилейная символика к предстоящему в 2024 году 450-летию столицы республики.

Уфа — город-миллионник, один из крупнейших экономических, культурных и научных центров России. Из-за растущего туристического потока здесь активно развивается торговля и ведется благоустройство. Чтобы все это выглядело цельно и привлекательно, в студии придумали универсальное, но при этом узнаваемое оформление городских объектов. Нейтральная цветовая гамма позволяет вписать объекты в историческую среду и современную застройку. На глухой части фасада павильонов размещается логотип предприятия или городская айдентика. Уютные террасы притягивают в кафе и рестораны туристов и местных жителей. Самобытный облик города подчеркивается даже в темное время суток благодаря освещению.

студия Артемия Лебедева 
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти