Студия Артемия Лебедева создаст дизайн для Уфы

Уфа — город-миллионник, один из крупнейших экономических, культурных и научных центров России. Из-за растущего туристического потока здесь активно развивается торговля и ведется благоустройство. Чтобы все это выглядело цельно и привлекательно, в студии придумали универсальное, но при этом узнаваемое оформление городских объектов. Нейтральная цветовая гамма позволяет вписать объекты в историческую среду и современную застройку. На глухой части фасада павильонов размещается логотип предприятия или городская айдентика. Уютные террасы притягивают в кафе и рестораны туристов и местных жителей. Самобытный облик города подчеркивается даже в темное время суток благодаря освещению.

студия Артемия Лебедева