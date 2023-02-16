Студия Артемия Лебедева создаст дизайн для Уфы

Студия Артемия Лебедева создаст дизайн киосков и павильонов для Уфы. Эта информация появилась на сайте студии.
В основе стилеобразующих элементов будут детали башкирской культуры. Также будет возможность установить вывески на двух языках, а специальный разделитель сохранит их читаемость.
Всего будет пять объектов: киоск, обычный и ярмарочный павильоны, автомастерская и терраса. Для каждого — отдельные правила размещения, инклюзивности, освещения и оформления. В оформлении используется также юбилейная символика к предстоящему в 2024 году 450-летию столицы республики.