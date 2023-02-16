В зону СВО из Уфы отправился очередной гуманитарный конвой

«По поручению Главы республики Радия Хабирова мы сформировали очередной гумконвой для военнослужащих из Башкирии. Наши земляки, находясь вдали от дома, с честью выполняют свой воинский долг, защищают нашу родину, — отметил вице-премьер. — Буквально через пару дней наши воины получат 22 легковых автомобиля повышенной проходимости, спецтехнику, печки-буржуйки, генераторы, продукты питания, медикаменты, пиломатериалы, передвижную баню, средства связи. Но самое главное — это, конечно же, посылки и письма от родных и близких».

Ирек Сагитов