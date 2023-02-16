В зону СВО из Уфы отправился очередной гуманитарный конвой

В зону проведения военной спецоперации отправлен очередной гуманитарный конвой. Это уже 63-я по счету колона с помощью для военнослужащих. Конвой возглавил вице-премьер правительства республики Ирек Сагитов, который намерен лично доставить посылки в военные части.

Фото №1 - В зону СВО из Уфы отправился очередной гуманитарный конвой

«По поручению Главы республики Радия Хабирова мы сформировали очередной гумконвой для военнослужащих из Башкирии. Наши земляки, находясь вдали от дома, с честью выполняют свой воинский долг, защищают нашу родину, — отметил вице-премьер. — Буквально через пару дней наши воины получат 22 легковых автомобиля повышенной проходимости, спецтехнику, печки-буржуйки, генераторы, продукты питания, медикаменты, пиломатериалы, передвижную баню, средства связи. Но самое главное — это, конечно же, посылки и письма от родных и близких».

Ирек Сагитов

Ирек Сагитов добавил, что до 23 февраля из Башкирии в зону СВО отправится еще одна гуманитарная колонна с грузом для добровольцев из батальонов имени Шаймуратова и Доставлалова, передает «Башинформ».

В составе автоколонны из 23 грузовиков в командировку отправились 62 водителя. Многие из них сопровождают грузы для военнослужащих из Башкирии на протяжении уже нескольких месяцев.

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