В зону СВО из Уфы отправился очередной гуманитарный конвой

В зону проведения военной спецоперации отправлен очередной гуманитарный конвой. Это уже 63-я по счету колона с помощью для военнослужащих. Конвой возглавил вице-премьер правительства республики Ирек Сагитов, который намерен лично доставить посылки в военные части.
Ирек Сагитов добавил, что до 23 февраля из Башкирии в зону СВО отправится еще одна гуманитарная колонна с грузом для добровольцев из батальонов имени Шаймуратова и Доставлалова, передает «Башинформ».
В составе автоколонны из 23 грузовиков в командировку отправились 62 водителя. Многие из них сопровождают грузы для военнослужащих из Башкирии на протяжении уже нескольких месяцев.