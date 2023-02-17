В Башкирии увеличат количество вагонов в поездах «Орлан» в праздничные дни

Для удобства пассажиров в Башкортостане будет увеличено количество вагонов по маршруту «Уфа – Кумертау – Оренбург». Об этом сообщили в БППК.
Количество вагонов в составах пригородных поездов «Орлан» № 7444/7443-7445/7446 Оренбург - Кумертау - Уфа, №7439/7440-7442/7441 Уфа - Кумертау - Оренбург увеличат до шести 22, 23 и 26 февраля текущего года.
Напомним, с января 2023 года инновационный подвижной состав «Ласточка» курсирует в шестивагонном исполнении:
№ 6426 Дема (отпр. 06:55) – Шакша (приб. 07:39);
№ 6427/7427 Шакша (отпр. 08:16) – Уфа (приб. 08:45, отпр. 09:01) – Приютово (приб. 12:15);
№ 7428/6428 Приютово (отпр. 15:36) – Уфа (приб. 18:49, отпр. 19:10) – Шакша (приб. 19:39);
№ 6429 Шакша (отпр. 20.09) – Дема (отпр. 20:52);
№ 6418 Дема (отпр. 16.48) – Иглино (отпр. 17:46);
№ 6419/7421/7423 Иглино (отпр. 17:58) – Уфа (приб. 18:43, отпр. 19.01) – Приютово (приб. 21:57, отпр. 22:05) – Абдулино (приб. 22:42);
№ 7424/7426/7432 Абдулино (отпр. 05:12) – Приютово (приб. 05:47, отпр. 05:56) – Уфа (приб. 08:52, отпр. 09:00) – Аша (приб. 10:46);
№ 7431 Аша (отпр. 12:09) – Уфа (приб. 14:02).