Друг Главы Башкирии Радия Хабирова отказывается от гражданства США

Не хочу иметь ничего общего с Америкой. Правительство и вооруженные силы США причиняют беспрецедентные страдания своими войнами, санкциями и вмешательством в дела других стран по всему миру. Люблю Россию и русский народ, счастлив здесь. Но причина, по которой отказываюсь от гражданства, связана с несогласием с американской политикой. Как внутренней, так и внешней.

Джефф Монсон, боец смешанных единоборств