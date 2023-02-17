Друг Главы Башкирии Радия Хабирова отказывается от гражданства США

Боец смешанных единоборств, друг Главы Башкортостана Радия Хабирова Джефф Монсон заявил, что отказывается от гражданства США. В настоящее время он проходит соответствующую процедуру, которая, по ело словам, займет несколько месяцев. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Не хочу иметь ничего общего с Америкой. Правительство и вооруженные силы США причиняют беспрецедентные страдания своими войнами, санкциями и вмешательством в дела других стран по всему миру. Люблю Россию и русский народ, счастлив здесь. Но причина, по которой отказываюсь от гражданства, связана с несогласием с американской политикой. Как внутренней, так и внешней.

Джефф Монсон, боец смешанных единоборств

Напомним, Джефф Монсон получил российский паспорт в 2018 году. Тогда же он был избран депутатом Совета Красногорска, которым ранее руководил нынешний Глава Башкирии Радий Хабиров.

Фото №1 - Друг Главы Башкирии Радия Хабирова отказывается от гражданства США

В марте 2020 года стало известно, что боец переезжает в Уфу, чтобы тренировать детей и молодежь. В конце прошлого года его избрали первым вице-президентом Федерации спортивной борьбы республики. Ранее Радий Хабиров неоднократно называл Монсона своим другом.

Фото: vk.com // Радий Хабиров.

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