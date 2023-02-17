«Это не такси»: жительница Башкирии возмутила общественность критикой скорой помощи

В Сети активно обсуждают ситуацию, которая произошла с жительницей Благовещенска Галиной Г. и ее сыном.

Фото №1 - «Это не такси»: жительница Башкирии возмутила общественность критикой скорой помощи

По словам женщины, у ребенка травма позвоночника и им понадобилась помощь уфимских врачей. Юного пациента с мамой доставили в столицу Башкирии из соседнего города, но обратный путь они должны были проделать сами. Именно этот факт возмутил жительницу Башкирии.

«Почему не предупредили, что обратно никто не повезет? Как я должна с ребенком в 9 вечера зимой добраться до Благовещенска?», – возмутилась она.

Галина Г., жительница Благовещенска

Однако женщину в ее критике скорой помощи никто не поддержал. Горожанке напомнили, что по закону скорая помощь не должна отвозить пациентов обратно домой: это не входит в перечень услуг, оказывающихся по ОМС.

«Это же вам не такси, что вы говорите? Никто и не обязан вас возить туда-сюда».

Известно, что мама с ребенком все же добрались до дома, поймав попутку.

Добавим, что транспортировка пациентов на плановое лечение и обратно не входит в функции скорой помощи. При этом в случаях, когда пациенты по медицинским показаниям нуждаются в проведении во время эвакуации определенных медицинских манипуляций (пациенты на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), больные с трахеостомами, больные находящиеся на зондовом питании и т д), перевозку осуществляют бригады станции скорой и неотложной медицинской помощи.

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