«Это не такси»: жительница Башкирии возмутила общественность критикой скорой помощи

Добавим, что транспортировка пациентов на плановое лечение и обратно не входит в функции скорой помощи. При этом в случаях, когда пациенты по медицинским показаниям нуждаются в проведении во время эвакуации определенных медицинских манипуляций (пациенты на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), больные с трахеостомами, больные находящиеся на зондовом питании и т д), перевозку осуществляют бригады станции скорой и неотложной медицинской помощи.