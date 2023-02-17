В одном из детсадов Уфы готовят будущих инженеров и конструкторов

В уфимском детском саду готовят будущих инженеров и конструкторов. Ребята создали свой игрушечный цех, вдохновившись предприятием ОДК-УМПО. Мини-станки, которые даже можно запустить, дети построили из конструктора под руководством своего воспитателя.

Кажется, за его плечами годы не детского сада, а работы на заводе. В своём импровизированном цеху они и токари, и инженеры, и начальники. У ребят ушло три месяца, чтобы под руководством педагога собрать производственную площадку. А началось всё с того, что педагоги увидели список профессий будущего. И решили развивать в детях способности, которые помогут им получить эти специальности. ОДК-УМПО поддержало начинания, закупив наборы для робототехники.

Ребята уже создавали проекты заводов по сортировке мусора, нефтепромышленных предприятий. Но самолёты больше всего запали в душу.

В детском саду стараются воспитывать и взрослых. Учреждение получило поддержку Фонда президентских грантов на развитие своего консультационного центра.