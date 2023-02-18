Медработники из Башкирии собрали партию гуманитарного груза для участников СВО

В Министерстве здравоохранения Башкирии сообщили о собранной партии гуманитарного груза для участников специальной военной операции. Груз собрали медработники Мелеузовской центральной районной больницы.

Фото №1 - Медработники из Башкирии собрали партию гуманитарного груза для участников СВО

Медицинские работники упаковали теплую одежду, сладости, предметы первой необходимости, а также медикаметы.

Собирали посылки, как говорится, всем миром. Участвовали в организации гуманитарного сбора не только врачи и персонал больницы, к ним также присоединились их близкие и друзья.

Салават Умутбаев, главврач Мелеузовской ЦРБ

Также во взаимодействии с профсоюзной организацией подготовили посылку и сотрудники Зилаирской ЦРБ. Они укомплектовали посылки медикаментами, перевязочными и стерильными материалами.

Мы рады, что в коллективе Зилаирской больницы работает много неравнодушных людей, которые откликаются на призывы о сборе необходимых вещей для солдат.  Надеюсь, что забота наших сотрудников даст мобилизованным землякам силы в реализации поставленных перед ними задач.

Ильдар Хамитов, главврач Зилаирской ЦРБ

Фото: пресс-служба Минздрава РБ 

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