Медработники из Башкирии собрали партию гуманитарного груза для участников СВО

В Министерстве здравоохранения Башкирии сообщили о собранной партии гуманитарного груза для участников специальной военной операции. Груз собрали медработники Мелеузовской центральной районной больницы.
Медицинские работники упаковали теплую одежду, сладости, предметы первой необходимости, а также медикаметы.
Также во взаимодействии с профсоюзной организацией подготовили посылку и сотрудники Зилаирской ЦРБ. Они укомплектовали посылки медикаментами, перевязочными и стерильными материалами.
Фото: пресс-служба Минздрава РБ