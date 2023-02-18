Медработники из Башкирии собрали партию гуманитарного груза для участников СВО

Мы рады, что в коллективе Зилаирской больницы работает много неравнодушных людей, которые откликаются на призывы о сборе необходимых вещей для солдат. Надеюсь, что забота наших сотрудников даст мобилизованным землякам силы в реализации поставленных перед ними задач.

Ильдар Хамитов, главврач Зилаирской ЦРБ