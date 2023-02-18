В Уфе выдано несколько предписаний на демонтаж самовольно размещенных объектов торговли

В Уфе администрация Советского района города выдала несколько предписаний о демонтаже и перемещении нестационарных объектов торговли, размещенных самовольно. Владельцам этих объектов предлагают произвести демонтаж добровольно.
Предписания выданы в отношении объектов торговли на ул. Мингажева возле домов №138, №140, №163 (два объекта). Документ обязывает собственников в течение десяти календарных дней с момента получения предписания демонтировать объект добровольно и за свой счет, сообщает администрация Уфы.
Фото: пресс-служба администрации Уфы