В Уфе выдано несколько предписаний на демонтаж самовольно размещенных объектов торговли

В Уфе администрация Советского района города выдала несколько предписаний о демонтаже и перемещении нестационарных объектов торговли, размещенных самовольно. Владельцам этих объектов предлагают произвести демонтаж добровольно.

Фото №1 - В Уфе выдано несколько предписаний на демонтаж самовольно размещенных объектов торговли

Предписания выданы в отношении объектов торговли на ул. Мингажева возле домов №138, №140, №163 (два объекта). Документ обязывает собственников в течение десяти календарных дней с момента получения предписания демонтировать объект добровольно и за свой счет, сообщает администрация Уфы.

В противном случае будет осуществлен принудительный демонтаж и перемещение самовольно размещенного нестационарного торгового объекта в соответствии с Порядком демонтажа и перемещения, хранения и возврата собственнику (владельцу) или включения в состав муниципального имущества (казны), утилизации самовольно установленных нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Пресс-служба администрации Уфы

Фото: пресс-служба администрации Уфы

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