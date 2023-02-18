В Уфе выдано несколько предписаний на демонтаж самовольно размещенных объектов торговли

В противном случае будет осуществлен принудительный демонтаж и перемещение самовольно размещенного нестационарного торгового объекта в соответствии с Порядком демонтажа и перемещения, хранения и возврата собственнику (владельцу) или включения в состав муниципального имущества (казны), утилизации самовольно установленных нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Пресс-служба администрации Уфы