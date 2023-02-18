Зампредседателя Союза садоводов России: «Мы будем тиражировать опыт Башкортостана»

Нюансы
по мерам господдержки, а также юридические и экономические аспекты в деятельности
СНТ. В Уфе завершился второй день
дачного форума «SMART-садовод». На нем прошли пленарные заседания и
образовательные семинары. Обсуждали развитие инфраструктуры, в частности
электроснабжения и газоснабжения, подъездных путей, вывоза мусора.
Накануне в ходе открытия форума глава республики
сообщил, что в этом году на развитие отрасли направят 250 млн рублей, что вдвое
больше, чем в 2022-м. Федеральные эксперты отмечают, что по части господдержки
Башкортостан может стать примером для остальных регионов, где зачастую дачный
сектор остается в тени внимания местных властей.
Садоводы в России –
это самые крупные инвесторы в российскую землю, потому что никто как они не
вкладывает свои кровные деньги в обустройство тех участков, на которых живут
целыми поколениями. Ваш опыт бесценен, он однозначно достоин того, чтобы тиражировать
его в регионы другие. И мы по линии Союза садоводов России будем это обязательно
делать.Вячеслав Чулюканов, заместитель председателя Союза садоводов России
Радий Фаритович – один
из немного руководителей, кто действительно искренне, по-доброму поддерживает
садоводов. И вот это второй наш форум, первый
был как пробный шар. Второй настолько эмоционально добр, прекрасный настрой,
правительство показывает огромную помощь. Уже есть результаты после первого
форума, у нескольких десятков СНТ были сделаны дороги. Поэтому хотела бы
отметить высокую работу правительства в части поддержки садоводов.Динара Хакимова, руководитель юридического департамента Союза садоводов России
В
рамках второго дня форума были организованы различные мастер-классы, например,
как правильно обрезать плодово-ягодные культуры, бороться с вредителями на
участках. Были организованы консультационные столы, где дачники могли получить
информационную помощь.