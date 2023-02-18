Зампредседателя Союза садоводов России: «Мы будем тиражировать опыт Башкортостана»

Нюансы по мерам господдержки, а также юридические и экономические аспекты в деятельности СНТ.  В Уфе завершился второй день дачного форума «SMART-садовод». На нем прошли пленарные заседания и образовательные семинары. Обсуждали развитие инфраструктуры, в частности электроснабжения и газоснабжения, подъездных путей, вывоза мусора.

Накануне  в ходе открытия форума глава республики сообщил, что в этом году на развитие отрасли направят 250 млн рублей, что вдвое больше, чем в 2022-м. Федеральные эксперты отмечают, что по части господдержки Башкортостан может стать примером для остальных регионов, где зачастую дачный сектор остается в тени внимания местных властей.

Садоводы в России – это самые крупные инвесторы в российскую землю, потому что никто как они не вкладывает свои кровные деньги в обустройство тех участков, на которых живут целыми поколениями. Ваш опыт бесценен, он однозначно достоин того, чтобы тиражировать его в регионы другие. И мы по линии Союза садоводов России будем это обязательно делать.

Вячеслав Чулюканов, заместитель председателя Союза садоводов России
Фото №1 - Зампредседателя Союза садоводов России: «Мы будем тиражировать опыт Башкортостана»

Радий Фаритович – один из немного руководителей, кто действительно искренне, по-доброму поддерживает садоводов.  И вот это второй наш форум, первый был как пробный шар. Второй настолько эмоционально добр, прекрасный настрой, правительство показывает огромную помощь. Уже есть результаты после первого форума, у нескольких десятков СНТ были сделаны дороги. Поэтому хотела бы отметить высокую работу правительства в части поддержки садоводов.

Динара Хакимова, руководитель юридического департамента Союза садоводов России

В рамках второго дня форума были организованы различные мастер-классы, например, как правильно обрезать плодово-ягодные культуры, бороться с вредителями на участках. Были организованы консультационные столы, где дачники могли получить информационную помощь.

Акции БСТ
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии