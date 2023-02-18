Зампредседателя Союза садоводов России: «Мы будем тиражировать опыт Башкортостана»

Садоводы в России – это самые крупные инвесторы в российскую землю, потому что никто как они не вкладывает свои кровные деньги в обустройство тех участков, на которых живут целыми поколениями. Ваш опыт бесценен, он однозначно достоин того, чтобы тиражировать его в регионы другие. И мы по линии Союза садоводов России будем это обязательно делать.

Вячеслав Чулюканов, заместитель председателя Союза садоводов России