В Стерлитамаке прошла встреча студентов и школьников с Героями России

Герои России и контр-адмирал встретились со школьниками и студентами учебных заведений Стерлитамака. Они уроженцы Башкортостана. Почетные гости провели уроки мужества и рассказали ребятам о военном призвании. Офицеры состоят в комитете ветеранов, генералов, адмиралов и Героев России при полномочном представительстве Республики Башкортостан в Москве. Его создали в начале февраля.

Пистолет Макарова и пневматические винтовки. Сержант кадетского класса Росгвардии Артём Балянов знает всё об оружии. Интересуется военной тематикой с малых лет и хочет поступить в танковое училище. Признается: решение пойти в кадеты принял сам. В его школе организовали встречу с Героями России, уроженцами Башкирии.

Я рад, что я встретился с такими людьми, они уже прошли свой боевой путь и стали Героями России.  

Артём Балянов, ученик полилингвальной многопрофильной школы № 23 г. Стерлитамака

Когда человек с опытом, со своим становлением, со своими понятиями, то есть человек помогает, развивает именно становления патриотического воспитания в детях. Они должны видеть, что такие герои существуют, что такие поступки не изменились, как это было в годы ВОВ, как это происходит сейчас. Сила и мощь нашего оружия именно в подрастающем поколении.    

Иван Кухарин, заместитель директора полилингвальной многопрофильной школы № 23 г. Стерлитамака

Мастер-класс по оказанию первой помощи при ранениях, советы по стрельбе и урок мужества от бывалых – представители комитета ветеранов и Героев России при полномочном представительстве республики в Москве приехали в Стерлитамак. Гостям провели экскурсию по школе № 23, показали музей и библиотеку с читальным залом. 

Фото №1 - В Стерлитамаке прошла встреча студентов и школьников с Героями России

Сейчас у нас очень много заслуженных офицеров и генералов, которые прошли добросовестно свою службу, и героев, которых, может быть, недостаточно мы задействуем в этом патриотическом воспитании. И полпредство на это обращает внимание и подтянуло нас для того, чтобы мы сюда приехали. Нам сказали: «Теперь езжайте в Стерлитамак к нашим деткам, которые будут скоро управлять нашей страной, и вложите им в головы вашу позицию, вашу ответственность и ваше отношение ко всему происходящему».

Рустем Клупов, разведчик, Герой России, член комитета ветеранов, генералов, адмиралов и Героев России при Полномочном представительстве Республики Башкортостан в г. Москве

Офицеры уверены: огромную роль в патриотическом  воспитании играет изучение истории страны. Это мнение разделяют и студенты колледжа культуры и искусств. Для ветеранов они подготовили необычный бал, на котором не только танцевали, но и читали стихи и пели песни.

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– Мы очень гордимся тем, что они выбрали именно наш колледж, что они именно к нам решили приехать.

– Мы приготовили именно патриотические песни, включили их в программу. Потому что бал посвящен патриотизму, чтобы мы, студенты, молодежь республики, гордились нашими героями и не забывали.

– Не забывали их, всегда помнили. Спасибо нашему колледжу, что предоставляют такую возможность узнавать о людях.

– Такие встречи должны быть, потому что это развивает патриотизм. Это показывает, что у нас есть герои.           

У каждого Героя России – своя история. Сергей Тулин получил звезду за взятие Гудермеса в 1995 году. Владимир Алимов возглавлял операцию по поиску и спасению летчика сбитого штурмовика. Рустем Клупов выполнял спецзадание в ходе контртеррористической операции в Грозном. Каждый из них внес неоценимый вклад в защиту страны и ее суверенитета.

У школьников, у детей глаза горят. Задают вопросы, интересуются. Вообще красавцы. В преддверии Дня защитника Отечества мне хочется сказать, чтобы побольше бы таких мероприятий проводить непосредственно в населенных пунктах, городах не только нашей республики, а по всей Российской Федерации. Потому что они интересуются. Все поколения, старшие, всегда говорили: «Не та молодежь». Ничего подобного. Я ответственно, как Герой РФ, заявляю: у нас молодежь прекрасная.    

Сергей Тулин, генерал-майор запаса, Герой России, председатель комитета ветеранов, генералов, адмиралов и Героев России при Полномочном представительстве Республики Башкортостан в г. Москве

Создали комитет ветеранов в начале февраля. В него вошли 11 человек – офицеры с боевым опытом. Они всю свою жизнь посвятили служению Родине. Сейчас у них новая цель – организовать патриотические встречи с подростками и молодежью республики и внести свой вклад в воспитание подрастающего поколения.

Им, конечно, очень приятно и очень почетно, что их мы приглашаем. Они проявили огромную инициативу для того, чтобы вернуться в родные края, в родную республику для того, чтобы рассказать детям, как это бывает, как это почетно – иметь звание Героя России.   

Ринат Файзуллин, руководитель аппарата по обеспечению деятельности органов Власти Республики Башкортостан в г. Москве

Представители комитета посетили центр поддержки участников СВО и членов их семей. Встретились и с самими бойцами. В преддверии Дня защитника Отечества и в честь 34-й годовщины вывода советских войск из Афганистана ветераны почтили память погибших и возложили цветы к Вечному огню и стеле воинам-интернационалистам. 

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