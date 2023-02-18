В Стерлитамаке прошла встреча студентов и школьников с Героями России

Герои России и контр-адмирал встретились со школьниками и студентами учебных заведений Стерлитамака. Они уроженцы Башкортостана. Почетные гости провели уроки мужества и рассказали ребятам о военном призвании. Офицеры состоят в комитете ветеранов, генералов, адмиралов и Героев России при полномочном представительстве Республики Башкортостан в Москве. Его создали в начале февраля.
Пистолет Макарова и пневматические винтовки. Сержант кадетского класса Росгвардии Артём Балянов знает всё об оружии. Интересуется военной тематикой с малых лет и хочет поступить в танковое училище. Признается: решение пойти в кадеты принял сам. В его школе организовали встречу с Героями России, уроженцами Башкирии.
Мастер-класс по оказанию первой помощи при ранениях, советы по стрельбе и урок мужества от бывалых – представители комитета ветеранов и Героев России при полномочном представительстве республики в Москве приехали в Стерлитамак. Гостям провели экскурсию по школе № 23, показали музей и библиотеку с читальным залом.
Офицеры уверены: огромную роль в патриотическом воспитании играет изучение истории страны. Это мнение разделяют и студенты колледжа культуры и искусств. Для ветеранов они подготовили необычный бал, на котором не только танцевали, но и читали стихи и пели песни.
– Мы очень гордимся тем, что они выбрали именно наш колледж, что они именно к нам решили приехать.
– Мы приготовили именно патриотические песни, включили их в программу. Потому что бал посвящен патриотизму, чтобы мы, студенты, молодежь республики, гордились нашими героями и не забывали.
– Не забывали их, всегда помнили. Спасибо нашему колледжу, что предоставляют такую возможность узнавать о людях.
– Такие встречи должны быть, потому что это развивает патриотизм. Это показывает, что у нас есть герои.
У каждого Героя России – своя история. Сергей Тулин получил звезду за взятие Гудермеса в 1995 году. Владимир Алимов возглавлял операцию по поиску и спасению летчика сбитого штурмовика. Рустем Клупов выполнял спецзадание в ходе контртеррористической операции в Грозном. Каждый из них внес неоценимый вклад в защиту страны и ее суверенитета.
Создали комитет ветеранов в начале февраля. В него вошли 11 человек – офицеры с боевым опытом. Они всю свою жизнь посвятили служению Родине. Сейчас у них новая цель – организовать патриотические встречи с подростками и молодежью республики и внести свой вклад в воспитание подрастающего поколения.
Представители комитета посетили центр поддержки участников СВО и членов их семей. Встретились и с самими бойцами. В преддверии Дня защитника Отечества и в честь 34-й годовщины вывода советских войск из Афганистана ветераны почтили память погибших и возложили цветы к Вечному огню и стеле воинам-интернационалистам.