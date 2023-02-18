В Стерлитамаке прошла встреча студентов и школьников с Героями России

Сейчас у нас очень много заслуженных офицеров и генералов, которые прошли добросовестно свою службу, и героев, которых, может быть, недостаточно мы задействуем в этом патриотическом воспитании. И полпредство на это обращает внимание и подтянуло нас для того, чтобы мы сюда приехали. Нам сказали: «Теперь езжайте в Стерлитамак к нашим деткам, которые будут скоро управлять нашей страной, и вложите им в головы вашу позицию, вашу ответственность и ваше отношение ко всему происходящему».

Рустем Клупов, разведчик, Герой России, член комитета ветеранов, генералов, адмиралов и Героев России при Полномочном представительстве Республики Башкортостан в г. Москве