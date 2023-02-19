В Башкирии пожарная безопасность войдет в перечень господдержки СНТ
В Башкирии выделят средства на обеспечение пожарной безопасности в СНТ. Об этом стало известно в ходе второго дня форума «SMART-садовод», который проходит в Уфе.
В рамках господдержки планируется провести ремонт систем водоснабжения и закупить необходимое оборудование.
Поступало много обращений от председателей СНТ, которые хотят выполнить ремонт системы водоснабжения, приобрести оборудование, без составления смет, прохождения госэкспертизы и стройконтроля. Поэтому насосы, пожарные гидранты, крупную запорную арматуру, блоки управления автоматики было решено включить в список субсидируемого в рамках господдержки СНТ
Юрий Лысов, заместитель министра сельского хозяйства Башкирии
Напомним, ранее глава республики Радий Хабиров сообщил, что объем финансовой поддержки садоводов было решено увеличить до четверти миллиарда рублей, а также в республике будут учреждены государственные гранты в размере 500 тысяч рублей.
В непростых условиях мы в этом году увеличили объём поддержки садоводов более чем в два раза – до 250 млн рублей. В первую очередь будем направлять средства в те товарищества, где есть порядок и понятные нам партнёры – председатели СНТ. Кроме того, важно на постоянной основе работать с муниципалитетами, чтобы не было, что в одном товариществе один председатель, другой председатель. Наведите порядок у себя сперва, дайте нам партнёра от вашего товарищества, и с этим партнёром мы будем работать.