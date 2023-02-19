В Башкирии пожарная безопасность войдет в перечень господдержки СНТ

В непростых условиях мы в этом году увеличили объём поддержки садоводов более чем в два раза – до 250 млн рублей. В первую очередь будем направлять средства в те товарищества, где есть порядок и понятные нам партнёры – председатели СНТ. Кроме того, важно на постоянной основе работать с муниципалитетами, чтобы не было, что в одном товариществе один председатель, другой председатель. Наведите порядок у себя сперва, дайте нам партнёра от вашего товарищества, и с этим партнёром мы будем работать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан