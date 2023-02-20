В Башкирии в длинные выходные увеличат состав поездов «Орлан»

В Башкирии в период длинных февральских выходных состав поездов «Орлан» будет увеличен в два раза. Это связано с большой популярностью маршрута.
В период праздников с 23 по 26 февраля включительно состав увеличат на следующих поездах:
№7439/7440 и №7442/7441 Уфа (отпр. 7:46) – Кумертау (приб. 11:47, отпр. 11:48) – Оренбург (приб. 13:56);
№7444/7443 и №7445/7446 Оренбург (отпр. 15:05) – Кумертау (приб. 17:16, отпр.17:17) – Уфа (приб. 21:22).
Время на железной дороге указывается местное. При покупке билета через мобильное приложение «РЖД пассажирам» возможна скидка до 18%.