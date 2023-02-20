Стала известна дата открытия уфимского хосписа

Хоспис в Уфе откроет свои двери для первых пациентов уже в этом году. О его запуске сообщил глава региона Радий Хабиров. По его словам, медучреждение заработает уже в июне.

Фото №1 - Стала известна дата открытия уфимского хосписа

«Мы решили, что хоспис будет запущен в конце июня 2023 года. Я всем поручение дал: и городу, и минтруду, и медикам. Работайте, пожалуйста, чтобы к концу июня он был готов принять первых своих пациентов. Это очень важно»

Радий Хабиров, глава Башкирии

Руководитель республики также добавил, что строительство хосписа ведется за свет внебюджетных средств, что достаточно сложно в это время. В новом здании будут оборудованы специальные палата для 60 человек, гостевые комнаты для родственников, а также благоустроят прилегающую территорию: построят зоны для прогулок и детскую адаптивную площадку. Вся площадь хосписа будет 13 тысяч квадратных метров.

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