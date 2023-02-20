Стала известна дата открытия уфимского хосписа

Хоспис в Уфе откроет свои двери для первых пациентов уже в этом году. О его запуске сообщил глава региона Радий Хабиров. По его словам, медучреждение заработает уже в июне.

«Мы решили, что хоспис будет запущен в конце июня 2023 года. Я всем поручение дал: и городу, и минтруду, и медикам. Работайте, пожалуйста, чтобы к концу июня он был готов принять первых своих пациентов. Это очень важно»

Руководитель республики также добавил, что строительство хосписа ведется за свет внебюджетных средств, что достаточно сложно в это время. В новом здании будут оборудованы специальные палата для 60 человек, гостевые комнаты для родственников, а также благоустроят прилегающую территорию: построят зоны для прогулок и детскую адаптивную площадку. Вся площадь хосписа будет 13 тысяч квадратных метров.