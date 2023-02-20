Радий Хабиров поручил открыть в Башкирии центры поддержки участников СВО и их семей

«В Уфе найдите помещение. Можно в исполкоме „Единой России“. У меня есть там свой кабинет, я готов его отдать. Подумайте, где еще можно найти площади. Необходимо также подыскать помещения в Нефтекамске и в Сибае. Через две недели доложите. К 1 апреля я жду конкретных результатов по открытию таких центров. Пока нужно открыть их в Уфе, Нефтекамске и Сибае, а дальше будем решать».

Радий Хабиров, глава РБ