Радий Хабиров поручил открыть в Башкирии центры поддержки участников СВО и их семей

В Башкирии создадут центры поддержки для участников СВО и их семей. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в Правительстве РБ.

Фото №1 - Радий Хабиров поручил открыть в Башкирии центры поддержки участников СВО и их семей

Глава региона Радий Хабиров дал поручение кабмину и главам районов организовать учреждения для поддержки мобилизованных, добровольцев и военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, а также их близких. Известно, что такие центры будут созданы в Уфе, Нефтекамске и Сибае по подобию центра в Стерлитамаке.

«В Уфе найдите помещение. Можно в исполкоме „Единой России“. У меня есть там свой кабинет, я готов его отдать. Подумайте, где еще можно найти площади. Необходимо также подыскать помещения в Нефтекамске и в Сибае. Через две недели доложите. К 1 апреля я жду конкретных результатов по открытию таких центров. Пока нужно открыть их в Уфе, Нефтекамске и Сибае, а дальше будем решать».

Радий Хабиров, глава РБ

По словам главы администрации города Рустема Газизова, ранее гуманитарная помощь собиралась в разных учреждениях Стерлитамака. Предприятия, организации, неравнодушные жители приносили гуманитарную помощь, объёмы которой продолжали расти. В пунктах сбора посылок требовалось упорядоченность и понимание, что необходимо воинам и как гуманитарный груз будет доставляться. Кроме того, родные и близкие участников СВО нуждались в юридических консультациях. Так появилась идея создания центра поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Это первый такой центр, который будет работать по принципу «единого окна».

В центре в режиме «единого окна» родные и близкие бойцов, а также сами военнослужащие смогут получить волонтерскую, консультационную, юридическую и медико-психологическую помощь. Кроме того, сюда смогут обратиться и те, кто желает эту помощь оказать.

Уфимская волна
Акции БСТ