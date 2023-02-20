Радий Хабиров поручил открыть в Башкирии центры поддержки участников СВО и их семей

В Башкирии создадут центры поддержки для участников СВО и их семей. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в Правительстве РБ.
Глава региона Радий Хабиров дал поручение кабмину и главам районов организовать учреждения для поддержки мобилизованных, добровольцев и военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, а также их близких. Известно, что такие центры будут созданы в Уфе, Нефтекамске и Сибае по подобию центра в Стерлитамаке.
По словам главы администрации города Рустема Газизова, ранее гуманитарная помощь собиралась в разных учреждениях Стерлитамака. Предприятия, организации, неравнодушные жители приносили гуманитарную помощь, объёмы которой продолжали расти. В пунктах сбора посылок требовалось упорядоченность и понимание, что необходимо воинам и как гуманитарный груз будет доставляться. Кроме того, родные и близкие участников СВО нуждались в юридических консультациях. Так появилась идея создания центра поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Это первый такой центр, который будет работать по принципу «единого окна».
В центре в режиме «единого окна» родные и близкие бойцов, а также сами военнослужащие смогут получить волонтерскую, консультационную, юридическую и медико-психологическую помощь. Кроме того, сюда смогут обратиться и те, кто желает эту помощь оказать.