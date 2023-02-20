В 2022 году в Башкирии финансирование национальных проектов составило почти 50 млрд рублей

В прошлом году на реализацию национальных проектов в Башкирии было направлено 49,7 млрд рублей. Из общей суммы финансирования - 39,7 млрд рублей предоставил федеральный бюджет.
По словам вице-премьер республики Илшата Тажитдинова, это наибольшая сумма с момента начала реализации национальных проектов. За последние четыре года кассовое исполнение составило 97,5% в 2022 году, что является лучшим показателем.
В прошлом году в Башкирии введены в эксплуатацию 27 объектов из 28 запланированных. Самые крупные из них: три школы на 1225 мест каждая в Уфимском и Учалинском районах и Нефтекамске; производственный комплекс площадью 20 тыс. кв. м в индустриальном парке «Уфимский». Осталась не сданной поликлиника в уфимском Затоне. Вице-премьер рассказал, что строительная готовность объекта - 98,7%, ввод ожидается в марте - апреле.
В результате приложенных усилий были решены вопросы многих сфер: более 68 тыс. семей получили ежемесячные выплаты в связи с рождением детей. Заработали 55 ФАПов. Закуплено более 3 тыс. единиц медицинского оборудования. В регионе создано 216 центров «Точка роста». Свыше 22 тысяч квадратных метров аварийного жилья было расселено и благоустроено 126 общественных территорий.