В Башкирии на пожарную безопасность садоводческих товариществ выделят 250 млн рублей

В башкирской столице состоялся форум «SMART-садовод». Мероприятие посетил глава республики Радий Хабиров, где обсудил вопросы садоводства и пути их решения.
Руководитель региона заявил, что в 2023 году из бюджета Башкирии выделят 250 млн рублей на пожарную безопасность СНТ. Радий Хабиров предложил подключиться к программам федерального софинансирования поддержки садоводов.
На форуме также выступил заместитель министра сельского хозяйства республики Юрий Лысов, который рассказал, что в текущем году в список оборудования, которое помогут закупить на деньги из бюджета Башкирии, вошли противопожарные системы.