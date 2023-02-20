В Башкирии на пожарную безопасность садоводческих товариществ выделят 250 млн рублей

В башкирской столице состоялся форум «SMART-садовод». Мероприятие посетил глава республики Радий Хабиров, где обсудил вопросы садоводства и пути их решения.

Руководитель региона заявил, что в 2023 году из бюджета Башкирии выделят 250 млн рублей на пожарную безопасность СНТ. Радий Хабиров предложил подключиться к программам федерального софинансирования поддержки садоводов.