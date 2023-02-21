В России будет создан фонд адресной поддержки семьям погибших бойцов и ветеранам СВО

Фонд адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации будет создан в России. Такое поручение дал президент страны Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию.

Фото №1 - В России будет создан фонд адресной поддержки семьям погибших бойцов и ветеранам СВО

Глава государства отметил, что создание такого фонда – это долг перед бойцами, у которых остались семьи. Путин поручил главам субъектов России создать подобные фонды уже в этом году, однако президент особо подчеркнул, что появление такой поддержки семьям погибших не снимет ответственность с других организаций.

«Наш долг — поддержать семьи погибших в спецоперации, на их нужды нужно откликаться сразу. Предлагаю создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. Уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах»

Владимир Путин, президент России
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