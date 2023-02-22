В Башкирии прошел зональный форум «Моя малая родина – Атайсал»

В Туймазинском районе прошел зональный форум «Моя малая родина – Атайсал», который реализуется при поддержке Фонда грантов Главы Башкортостана. Мероприятие объединило 11 муниципалитетов, которые презентовали свои достижения по комплексному развитию территорий.

До этого зональный форум в рамках проекта «Атайсал» проводили в Аскинском и Кармаскалинском районах. В рамках масштабного проекта только в Туймазинском районе реализуется 275 добрых дел. Общий финансовый объем выполненных и запланированных работ достиг порядка 80 млн рублей. К примеру, памятник участникам ВОВ и многофункциональный комплекс в селе Новые Бишинды Туймазинского района был обновлен благодаря генеральному директору завода пластмассовых изделий «Альтернатива» Раилю Фахретдинову. В рамках проекта «Атайсал» направил на благое дело 27 млн рублей.