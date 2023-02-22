Уфимцев напугал прозвучавший по радио сигнал воздушной тревоги

Жителей Уфы встревожило сообщение, которое передавалось на юмористической радиостанции. Женский голос под вой сирен сообщал о том, что в городе объявлена воздушная тревога и существует риск ракетного удара.
Оказалось, что частоту взломали хакеры и пустили фейковую запись. Об этом сообщили в МЧС России.
Напомним, что в том случае, если сирены будут оповещать граждан о реальной опасности, сигнал «Внимание всем!» будет длится до пяти минут. После чего незамедлительно необходимо включить телевизор или радиоприемник, посредством теле и радиовещания население оповестят о сложившейся ситуации и о порядке дальнейших действий. Также настоящая тревога отличается тем, что звучит абсолютно на всех частотах радио и объявляется по телевизору.