Уфимцев напугал прозвучавший по радио сигнал воздушной тревоги

Напомним, что в том случае, если сирены будут оповещать граждан о реальной опасности, сигнал «Внимание всем!» будет длится до пяти минут. После чего незамедлительно необходимо включить телевизор или радиоприемник, посредством теле и радиовещания население оповестят о сложившейся ситуации и о порядке дальнейших действий. Также настоящая тревога отличается тем, что звучит абсолютно на всех частотах радио и объявляется по телевизору.