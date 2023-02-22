Учитель физкультуры из Башкирии принял участие в новом телешоу

В новом телешоу «Суперниндзя» свои таланты показали четыре уроженца Башкирии. Одним из них стал 32-летний Загир Аминев из Уфы.

Как сообщил Загир ИА «Башинформ», он работает учителем физкультуры в столичной школе. На шоу мужчина предстал в образе башкирского батыра. Подготовка к проекту у Загира заняла около двух месяцев.

Загир рассказал, что не знал, какие испытания будут ждать участников на шоу, но в проекте очень хотел показать историю и дух башкирского народа.