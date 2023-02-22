Двухфакторная аутентификация на Госуслугах станет обязательной для жителей Башкирии

Войти на Госуслуги с 1 июня 2023 года станет возможно лишь с помощью двухфакторной аутентификации, которая станет обязательной. Об этом сообщили в Минцифры.
В ведомстве уточнили, что с лета будет недостаточно ввести только логин и пароль. Решение сделать аутентификацию обязательно продиктовано тем, чтобы снизить риски хакерских атак и взломов аккаунтов россиян.
Министерство рекомендует уже сейчас установить дополнительную защиту, не дожидаясь июня. В ведомстве дали подробную инструкцию, как это сделать.
Пользователи Госуслуг уже сейчас могут воспользоваться преимуществами повышенной безопасности, обеспечиваемой 2fa. Настроить ее довольно просто.
Для этого необходимо перейти на официальный сайт gosuslugi.ru, авторизоваться в личном кабинете и следовать следующим инструкциям:
1. Перейдите в раздел «Безопасность» профиля.
2. Проверьте, правильно ли указан номер телефона в разделе «Вход с подтверждением по смс». Если номер указан неверно, измените его.
3. Переведите переключатель в активное положение — он станет синего цвета.
4. Введите пароль, чтобы подтвердить действие.
После того как вы настроите 2fa для своей учетной записи, для всех последующих входов в систему будут требоваться две части информации: ваше имя пользователя/пароль и уникальный код, направленный на ваш сотовый телефон в виде сообщения.
Этот дополнительный уровень безопасности значительно затрудняет хакерам доступ к вашей учетной записи, поскольку для этого им потребуются обе части информации.