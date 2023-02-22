В Башкирии робот поможет записаться на прием к врачу

Роботизированные голосовые помощники начнут работать на горячей линии Ситуационного центра по записи на прием к врачу. Об этом и других социально значимых темах говорили на заседании правительства под председательством премьер-министра Башкортостана Андрея Назарова. Ежедневно на приём к врачам поступает около 150 тысяч заявок. К специалистам можно записаться пятью способами.

Несмотря на это, жители сетуют на труднодоступность услуги. Решить эту проблему может участие республики в федеральном пилотном проекте, где на четырехстах круглосуточных линиях контакт-центра будут использоваться роботизированные голосовые помощники. Что касается новых федеральных мер поддержки, в перечень значимых объектов России, которые будут построены до 2027 года, вошли объекты Башкортостана. Среди них – Республиканская детская клиническая больница, Республиканский центр детской онкологии и гематологии и центр спортивной борьбы. Также расширяется поддержка аграриев и туристическая программа для школьников.

Решением правительства Российской Федерации на финансирование туристической программы для школьников будет выделен 1 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом эта сумма увеличена вдвое, благодаря этой программе более 200 тысяч школьников со всей страны смогут совершить небольшие путешествия, чтоб узнать лучше свой край. Андрей Назаров, премьер министр правительства Республики Башкортостан