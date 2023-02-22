В Башкирии робот поможет записаться на прием к врачу

Роботизированные голосовые помощники начнут работать на горячей линии Ситуационного центра по записи на прием к врачу. Об этом и других социально значимых темах говорили на заседании правительства под председательством премьер-министра Башкортостана Андрея Назарова. Ежедневно на приём к врачам поступает около 150 тысяч заявок. К специалистам можно записаться пятью способами.
Несмотря на это, жители сетуют на труднодоступность услуги. Решить эту проблему может участие республики в федеральном пилотном проекте, где на четырехстах круглосуточных линиях контакт-центра будут использоваться роботизированные голосовые помощники. Что касается новых федеральных мер поддержки, в перечень значимых объектов России, которые будут построены до 2027 года, вошли объекты Башкортостана. Среди них – Республиканская детская клиническая больница, Республиканский центр детской онкологии и гематологии и центр спортивной борьбы. Также расширяется поддержка аграриев и туристическая программа для школьников.
На финансирование туристической программы для школьников Башкортостану будет выделено более 188 млн рублей. Это позволило региону занять второе место по объему финансирования среди регионов страны. Также участники заседания обсудили вопрос проработки тарифной сетки и скидок для льготной категории граждан и семей участников СВО на платной трассе «Восточный выезд», которая скоро откроется и соединит дороги М-5 и М-7.