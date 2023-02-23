Жителей Башкирии из-за метели и снегопада призывают воздержаться от дальних поездок

В круглосуточном режиме работает дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Приуралье». О нештатных ситуациях на дороге можно сообщить, позвонив по номеру круглосуточной дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Приуралье»: +7(347) 286-07-18.