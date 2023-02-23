Жителей Башкирии из-за метели и снегопада призывают воздержаться от дальних поездок

На федеральных дорогах, подведомственных ФКУ Упрдор «Приуралье», наблюдается ухудшение видимости, низовая метель и снегопад. Движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме.
ФКУ Упрдор «Приуралье» просит автолюбителей воздержаться от дальних поездок, быть предельно осторожными и внимательными, соблюдать ПДД и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.
В круглосуточном режиме работает дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Приуралье». О нештатных ситуациях на дороге можно сообщить, позвонив по номеру круглосуточной дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Приуралье»: +7(347) 286-07-18.