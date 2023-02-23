В Башкирии ветеран ВОВ отметил 103-й день рождения

Нуретдина Кашафетдиновича призвали в 1940 году на срочную службу. Оттуда он сразу ушел на фронт, а домой вернулся только в 1949 году. Был санитаром, служил в войсках связи, лыжном батальоне. Нуретдин Хисамутдинов принимал участие в штурме Берлина, в Курской битве, защищал Москву, встречался с союзниками на Эльбе. Был трижды ранен.