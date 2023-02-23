В Башкирии ветеран ВОВ отметил 103-й день рождения

В Ишимбайском районе Башкирии ветеран ВОВ Нуретдин Хисамутдинов отпраздновал 103-й день рождения. Глава местной администрации Азат Ишемгулов поздравил долгожителя с праздником.
Нуретдина Кашафетдиновича призвали в 1940 году на срочную службу. Оттуда он сразу ушел на фронт, а домой вернулся только в 1949 году. Был санитаром, служил в войсках связи, лыжном батальоне. Нуретдин Хисамутдинов принимал участие в штурме Берлина, в Курской битве, защищал Москву, встречался с союзниками на Эльбе. Был трижды ранен.
Получил 18 благодарностей Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина, награжден орденами Отечественной войны и Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За взятие Берлина», «За взятие Варшавы» и другими боевыми наградами.
Фото: Азат Ишемгулов/vk.com.