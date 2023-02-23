Глава Башкирии возложил цветы к памятнику Минигали Шаймуратова

Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в церемонии возложения цветов к памятникам погибших защитников Отечества. В торжественном мероприятии приняли участие члены правительства Башкирии, руководители министерств и ведомств, а также ветераны Вооруженных сил и жители башкирской столицы.
Торжественная церемония началась с возложения цветов к Вечному огню рядом с памятником, посвященным подвигу Героев Советского Союза Александра Матросова и Миннигали Губайдулина. После гимнов Башкирии и Российской Федерации память погибших героев почтили минутой молчания.
После возложения цветов, на Советской площади Радий Хабиров также почтил минутой молчания память легендарного башкирского комдива, Героя России Минигали Шаймуратова. Руководитель региона поздравил в своих социальных сетях всех жителей республики с Днем защитника Отечества.
- Склоняем голову перед всеми, кто пал в бою. Наши мысли сегодня – с теми, кто сейчас выполняет свой воинский долг на передовой. Россия сильна и едина. И мы обязательно победим, - написал Радий Хабиров.