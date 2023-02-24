В Башкирии на поддержку малого и среднего бизнеса выделят более 694 млн рублей

Министр предпринимательства и туризма Башкирии Рустем Афзалов заявил, что этом году на реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» выделено 694,5 миллионов рублей, что больше чем в прошлом году на 7,8%.