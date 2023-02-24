Семья Максима Страупе, погибшего в зоне СВО, подарила Радию Хабирову щенка

Мама уфимца Максима Страупе, который погиб в зоне проведения СВО, подарила Главе Башкирии Радию Хабирову щенка. Он стал четвертым питомцем в семье Хабировых. Руководитель республики пообещал любить бульдога и заботиться о нем.
Также Глава Башкирии показал общую фотографию с близкими погибшего военнослужащего, награжденного орденом Мужества, медалями Суворова и "За отвагу".
Максим Страупе родился 19 марта 1997 года в городе Уфе. Окончил 9 классов уфимской гимназии № 47 имени Аркадия Гайдара в 2013 году. Военную службу по призыву проходил в Воздушно-десантных войсках, в 2018 году заключил контракт и проходил службу в должности командира отделения группы специального назначения. Выполнял боевые задачи в Сирийской Арабской Республике. За высокие показатели в служебной деятельности награжден медалью «За воинскую доблесть» Ⅱ степени, за высокие личные показатели в полевой, морской и воздушной выучке награжден медалью «За отличие в учениях».