Семья Максима Страупе, погибшего в зоне СВО, подарила Радию Хабирову щенка

На фото – родные нашего земляка, погибшего в СВО десантника Максима Страупе – мама Наталья Петровна и супруга Мария. И два замечательных его малыша. Максим Страупе погиб, спасая своих товарищей. Его и многих наших парней мы уже не вернём. Но точно знаю, что мы можем и должны сохранить память о них и, что важно, окружить вниманием их близких. А детей поставить на ноги всем вместе. Вечная память павшим в боях за Родину!

Радий Хабиров, Глава Башкирии