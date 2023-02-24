Семья Максима Страупе, погибшего в зоне СВО, подарила Радию Хабирову щенка

Мама уфимца Максима Страупе, который погиб в зоне проведения СВО, подарила Главе Башкирии Радию Хабирову щенка. Он стал четвертым питомцем в семье Хабировых. Руководитель республики пообещал любить бульдога и заботиться о нем.

Фото №1 - Семья Максима Страупе, погибшего в зоне СВО, подарила Радию Хабирову щенка

Также Глава Башкирии показал общую фотографию с близкими погибшего военнослужащего, награжденного орденом Мужества, медалями Суворова и "За отвагу".

На фото – родные нашего земляка, погибшего в СВО десантника Максима Страупе – мама Наталья Петровна и супруга Мария. И два замечательных его малыша. Максим Страупе погиб, спасая своих товарищей. Его и многих наших парней мы уже не вернём. Но точно знаю, что мы можем и должны сохранить память о них и, что важно, окружить вниманием их близких. А детей поставить на ноги всем вместе. Вечная память павшим в боях за Родину!

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Максим Страупе родился 19 марта 1997 года в городе Уфе. Окончил 9 классов уфимской гимназии № 47 имени Аркадия Гайдара в 2013 году. Военную службу по призыву проходил в Воздушно-десантных войсках, в 2018 году заключил контракт и проходил службу в должности командира отделения группы специального назначения. Выполнял боевые задачи в Сирийской Арабской Республике. За высокие показатели в служебной деятельности награжден медалью «За воинскую доблесть» Ⅱ степени, за высокие личные показатели в полевой, морской и воздушной выучке награжден медалью «За отличие в учениях».

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