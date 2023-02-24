Артист из Башкирии Элвин Грей рассказал о чудотворной иконе, которую он привез в подарок бойцам СВО

Башкирский артист Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, рассказал своим подписчикам в социальных сетях о чудотворной иконе, которую он привез в подарок бойцам из Башкирии на Донбассе.

Фото №1 - Артист из Башкирии Элвин Грей рассказал о чудотворной иконе, которую он привез в подарок бойцам СВО

Со слов артиста, он ездил в Белорецк с гастролями, а после выступления к нему в гримерку зашла пожилая женщина и сказала, что в скором времени он отправится в дальний путь и попросила передать икону нашим защитникам Родины.

Фото №2 - Артист из Башкирии Элвин Грей рассказал о чудотворной иконе, которую он привез в подарок бойцам СВО

Женщина передала не просто икону – а очень древний старообрядческий складень Владимирской иконы божьей матери. Согласно преданиям, именно эту иконописный лик Иван Грозный называл «защитницей земли русской», и даже Тамерлан не устоял перед запретом Богородицы идти на Русь.

Спустя несколько дней певцу поступило предложение съездить по расположениям и поддержать бойцов СВО.

Конечно, я согласился. Потом вспомнил бабушку. Откуда она знала, что я поеду на линию СВО? И вот я уже в войсках. Рассказал ребятам историю с бабушкой. Вручил им икону. Вы бы видели лица и эмоции ребят. Пока есть такие бабушки – нас не победить никому! А я ведь даже не узнал ее имя, но ее образ до сих пор стоит перед глазами.

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