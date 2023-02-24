Артист из Башкирии Элвин Грей рассказал о чудотворной иконе, которую он привез в подарок бойцам СВО

Конечно, я согласился. Потом вспомнил бабушку. Откуда она знала, что я поеду на линию СВО? И вот я уже в войсках. Рассказал ребятам историю с бабушкой. Вручил им икону. Вы бы видели лица и эмоции ребят. Пока есть такие бабушки – нас не победить никому! А я ведь даже не узнал ее имя, но ее образ до сих пор стоит перед глазами.

Элвин Грей