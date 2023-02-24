В Башкирии 23 февраля сотрудники Госавтоинспекции задержали 32 пьяных водителя

В республике 23 февраля в День защитника отечества сотрудниками ГИБДД были задержаны 32 водителя в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказал глава ГИБДД по Башкирии Владимир Савастьянов.
В праздничные и выходные дни в регионе ГИБДД проводят профилактические рейды с целью предотвращения ДТП и выявления нетрезвых водителей. На нарушителей сотрудниками дорожной полиции было составлено более 1200 административных материалов.
– Работа по обеспечению дорожной безопасности продолжается. Будьте внимательны и аккуратны. Хорошего всем отдыха и безопасных дорог! – рассказал Владимир Севастьянов.