В Башкирии семья занялась разведением тюльпанов

В Уфимском районе, в селе Нурлино, семья занялась цветочным делом. Предприниматели выращивают тюльпаны. В бизнесе участвуют три поколения. Урожай к 8 марта уже готов. Цветы начали срезать. В холодном климате республики вырастить тюльпаны не так легко.

Это уже башкирские тюльпаны, но с голландскими корнями. Филолог по образованию, цветовод по призванию Альфира Кулахметова несколько лет осваивала новое дело. Начиналось всё с домашней теплицы, вместе с цветами росли и объёмы. Сейчас с супругом уже занимаются выращиванием 33 сортов тюльпанов.

Насколько красиво цветочное дело, настолько же оно и сложно. Если на родине тюльпаны выращивают в полях, то в условиях российской зимы нужно создавать микроклимат. Январские морозы стали проверкой на прочность. Приходилось буквально ночевать в теплицах. Но цветы, как и бизнес, устояли.

У тюльпанов свой биологический ритм. И чтобы из луковицы появились бутоны, приходится идти на ухищрения.

Рафису Кулахметову теперь стало легче проживать праздники. Даже если забудет о цветах супруге, ситуацию легко поправить.

Ассортимент собираются расширять и заняться выращиванием хризантем. В семейном бизнесе принимает участие вся большая семья – бабушки, дедушки, дети. Опытные садоводы удивляются красоте цветов.