Минтранс Башкирии обратился к водителям с предупреждением

В Башкирии 25 февраля будет наблюдаться неблагоприятная погода. В связи с этим Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики обращается к водителям.

По информации министерства, в Башкирии прогнозируются метель с порывами ветра до 17 метров в секунду. Также на дорогах ожидаются гололедица, снежные заносы, снежный накат.

Минтранс Башкирии просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать установленный скоростной режим и не пренебрегать правилами дорожного движения.