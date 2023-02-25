За последние сутки в Башкирии выявлено 305 новых фактов коронавируса

В Башкирии продолжается мониторинг заболеваемости коронавирусом среди населения. В Министерстве здравоохранения республики рассказали, что изменилось за последние сутки.
Всего в Башкирии за период пандемии было выявлено 353 930 фактов заражения коронавирусом, в том числе за сутки – 305. Выписано по выздоровлению 345 700 пациентов, из них за минувшие сутки – 385.
Число жертв коронавируса за сутки увеличилось на 1. На сегодня в Башкирии от Covid-19 скончались 6 007 пациентов. В стационарных условиях лечение получают 163 человека.