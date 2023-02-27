В Иглино в честь Дня защитника Отечества возложили цветы к обелиску воину-освободителю

В парке Победы села Иглино в честь Дня защитника Отечества состоялось возложение цветов к обелиску воину-освободителю. В мероприятии приняли участие ветераны труда, депутаты районного совета, юнармейцы, волонтеры, а также местные жители. Минутой молчания почтили память героев-иглинцев, участников Великой Отечественной войны, ушедших на фронт в военные годы, а также воинов-интернационалистов, погибших в горячих точках и на специальной военной операции.

Сегодня мы собрались в преддверии Дня защитников Отечества для того, чтобы поздравить всех защитников Отечества, всех тех, кто принимал участие в военной службе, всех тех, кто сейчас принимает участие в военной службе, в специальной военной операции. От души хочу всех поздравить с эти праздником, пожелать здоровья, счастья, благополучия и мирного неба.

Николай Исаев, председатель Иглинского союза ветеранов боевых действий 

В учреждениях культуры и образования также прошли праздничные мероприятия. В школе №4 села Иглино состоялось открытие первого класса имени Минигали Шаймуратова, в районном доме культуры чествовали участника СВО Ильмира Ибрагимова. В своём поздравлении он отметил, как важна для воинов поддержка земляков.

Сейчас, когда мы объединились, чтобы защитить мирное небо, мирных жителей, этот праздник – День защитника Отечества – очень значимый. Я хотел поблагодарить наших жителей, родственников, родителей,  наших ребят, наших ветеранов за помощь, которую вы отправляете постоянно. Очень приятно, что вы про нас не забыли, вы все и администрация Иглинского района. Ваша поддержка придает нам силы, уверенность в Победе. Вместе мы сильные! Вместе мы победим! Хотел выразить благодарность нашему молодому поколению, которые писали письма из школы. Это было трогательно. Большинство из нас, когда мы читали эти письма, мы плакали. Будем ждать следующих писем, спасибо вам всем.

Ильмир Ибрагимов, участник СВО
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