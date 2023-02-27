В Иглино в честь Дня защитника Отечества возложили цветы к обелиску воину-освободителю

Сейчас, когда мы объединились, чтобы защитить мирное небо, мирных жителей, этот праздник – День защитника Отечества – очень значимый. Я хотел поблагодарить наших жителей, родственников, родителей, наших ребят, наших ветеранов за помощь, которую вы отправляете постоянно. Очень приятно, что вы про нас не забыли, вы все и администрация Иглинского района. Ваша поддержка придает нам силы, уверенность в Победе. Вместе мы сильные! Вместе мы победим! Хотел выразить благодарность нашему молодому поколению, которые писали письма из школы. Это было трогательно. Большинство из нас, когда мы читали эти письма, мы плакали. Будем ждать следующих писем, спасибо вам всем.

Ильмир Ибрагимов, участник СВО