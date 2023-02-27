В Иглино в честь Дня защитника Отечества возложили цветы к обелиску воину-освободителю

В парке Победы села Иглино в честь Дня защитника Отечества состоялось возложение цветов к обелиску воину-освободителю. В мероприятии приняли участие ветераны труда, депутаты районного совета, юнармейцы, волонтеры, а также местные жители. Минутой молчания почтили память героев-иглинцев, участников Великой Отечественной войны, ушедших на фронт в военные годы, а также воинов-интернационалистов, погибших в горячих точках и на специальной военной операции.
В учреждениях культуры и образования также прошли праздничные мероприятия. В школе №4 села Иглино состоялось открытие первого класса имени Минигали Шаймуратова, в районном доме культуры чествовали участника СВО Ильмира Ибрагимова. В своём поздравлении он отметил, как важна для воинов поддержка земляков.