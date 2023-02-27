В Башкирии осужденных ветеранов боевых действий поздравили с Днем защитника Отечества

Благотворительный патриотический концерт «Ты не забыт» прошел в исправительной колонии № 9. Там отбывают срок пять ветеранов боевых действий в Афганистане и Чеченской кампании. Такие мероприятия проводятся ежегодно.

Ветераны, конечно, люди. Выполнили свой долг, в первую очередь они заслуживают и поздравления. Мы ежегодно эти мероприятия планируем, мероприятия приурочены ко Дню защитника Отечества. Особым посылом является ресоциализация и подготовка исправления, адаптация осужденных в жизни и обществе после их освобождения.

Евгений Иванов, заместитель начальника исправительной колонии № 9

Хочу выразить огромную благодарность администрации учреждения за проведенное данное мероприятие, большое вам спасибо, было очень приятно.

Ильдар Янишев, осуждённый, ветеран боевых действий первой Чеченской кампании

Важно показать осуждённым и особенно ветеранам боевых действий, оказавшимся в местах принудительного содержания, что общество от них не отвернулось и готово им помогать, считают организаторы акции. В качестве благодарности за службу они сказали ветеранам добрые слова и вручили памятные подарки.

Люди понимают, люди видят, что действительно приехали незнакомые люди, вручают подарки, продуктовые наборы, говорят торжественные слова, благодарят за службу, для них это дорогого стоит. А мы надеемся, что в их головах поменяется представление о нашем обществе, и, выйдя на свободу, они не вернутся сюда вновь.

Олег Галин, председатель региональной общественной организации морских пехотинцев Башкортостана «Витязь»
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