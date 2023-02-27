В Башкирии осужденных ветеранов боевых действий поздравили с Днем защитника Отечества

Люди понимают, люди видят, что действительно приехали незнакомые люди, вручают подарки, продуктовые наборы, говорят торжественные слова, благодарят за службу, для них это дорогого стоит. А мы надеемся, что в их головах поменяется представление о нашем обществе, и, выйдя на свободу, они не вернутся сюда вновь.

Олег Галин, председатель региональной общественной организации морских пехотинцев Башкортостана «Витязь»