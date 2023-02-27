В Башкирии осужденных ветеранов боевых действий поздравили с Днем защитника Отечества

Благотворительный патриотический концерт «Ты не забыт» прошел в исправительной колонии № 9. Там отбывают срок пять ветеранов боевых действий в Афганистане и Чеченской кампании. Такие мероприятия проводятся ежегодно.
Важно показать осуждённым и особенно ветеранам боевых действий, оказавшимся в местах принудительного содержания, что общество от них не отвернулось и готово им помогать, считают организаторы акции. В качестве благодарности за службу они сказали ветеранам добрые слова и вручили памятные подарки.