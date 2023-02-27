В Уфе прошла презентация изданий поэтессы Кристины Андриановой-Книги

Поэтесса из Уфы представила свои новые работы. В Национальной библиотеке республики состоялась презентация изданий молодой писательницы Кристины Андриановой-Книги. На встрече была представлена коллекция избранных переводов «Пятьдесят пять историй одного толмача». Она объединяет в себе 300 стихов российских поэтов не только Башкортостана, но и других республик и стран, а также собственные произведения и переводы башкирских классиков-фронтовиков.

Сейчас как никогда нужны нам переводчики, молодые, одаренные, талантливые, подающие надежды переводчики. Чтобы в 21 веке о башкирской поэзии, о башкирской литературе знали и другие народности нашей России и соседних государств и республик. Над этим она и работает. Спасибо ей!

Кадим Аралбаев, народный поэт Республики Башкортостан

Право на издание сборников с переводами поэтесса получила в номинации «Лучший публицист» по итогам семинара-фестиваля «Мы выросли в России – Поволжье». Также на семинаре автор презентовала и книгу с собственными стихами под названием «Триста сарматов».

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