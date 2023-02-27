В Уфе прошла презентация изданий поэтессы Кристины Андриановой-Книги

Поэтесса из Уфы представила свои новые работы. В Национальной библиотеке республики состоялась презентация изданий молодой писательницы Кристины Андриановой-Книги. На встрече была представлена коллекция избранных переводов «Пятьдесят пять историй одного толмача». Она объединяет в себе 300 стихов российских поэтов не только Башкортостана, но и других республик и стран, а также собственные произведения и переводы башкирских классиков-фронтовиков.