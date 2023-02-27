В Башкирии за неделю подешевели молочные продукты

Специалисты Башстата сообщили результаты мониторинга цен на социально значимые продукты в республике.
На 23 наименования продуктов цены за неделю снизились, на 16 – поднялись, а цены на три вида продуктов остались без изменений.
Существенно изменились цены на бананы (+6,9%) и свежие помидоры (+5,5%), зато подешевели огурцы (-10,6%), вареная колбаса (-3,3%), подсолнечное масло (-2,2%), яблоки (-1%), рис (-0,9%), цельное питьевое молоко (-1,4%). Незначительно изменилась цена на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки (+0,1%), пшеничный хлеб и яйца (+0,2%).