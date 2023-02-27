В Башкирии продлили ограничение движения на трассах из-за непогоды

В министерстве транспорта Башкирии сообщили, что ограничение движения для большегрузных автомобилей продлили из-за непогоды.

Фото №1 - В Башкирии продлили ограничение движения на трассах из-за непогоды

До 18:00 27 февраля ограничение движения введено для большегрузных автомобилей, пассажирских автобусов и маршрутных такси на следующих участках:

— в Благовещенском районе по дороге Уфа-Бирск-Янаул на участке от границы с г. Уфа до границы с Бирским районом (км 33 - км 73+500);

— в Архангельском и Белорецком районах по дороге Уфа-Инзер-Белорецк на участке от с. Архангельское (поворот на Красный Зилим) до г. Белорецка (км 67 по км 205).

На других участках дорог регионального и межмуниципального значения движение открыто.

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