В Башкирии выделят 100 млн рублей на бесплатное лечение в санаториях бойцов СВО их семей

В 2023 году в Башкортостане на бесплатное лечение участников СВО их семей в санаториях республики выделят 100 млн рублей. Об этом заявила глава Минземимущества РБ Наталья Полянская в ходе оперативного совещания в ЦУР РБ.
Для этих целей в прошлом месяце конкурсным способом были отобраны 12 здравниц – как государственных, так и частных. Предполагается, что пройти лечение в санаториях смогут более полторы тысячи человек. Стоимость путевки для одного бойца спецоперации составляет 60,2 тысячи рублей при средней продолжительности лечения в 14 дней.
В своем докладе Наталья Полянская сообщила, что в санаториях на данный момент уже подготовлен номерной фонд, а лечение будет предоставлено по личному заявлению в удобное время.