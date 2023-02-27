В Башкирии выделят 100 млн рублей на бесплатное лечение в санаториях бойцов СВО их семей

Для этих целей в прошлом месяце конкурсным способом были отобраны 12 здравниц – как государственных, так и частных. Предполагается, что пройти лечение в санаториях смогут более полторы тысячи человек. Стоимость путевки для одного бойца спецоперации составляет 60,2 тысячи рублей при средней продолжительности лечения в 14 дней.